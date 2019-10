Herk-de-Stad - De bibliotheek van Herk-de-Stad is morgen, vrijdag 1 november, gesloten. Ook zaterdag 2 november is de bibliotheek dicht.

Aanleiding is de feestdag van Allerheiligen. Dat is een officiële feestdag waarop de openbare diensten niet werken. Ook op zaterdag 2 november blijft de bibliotheek dicht. Dan vieren we Allerzielen. Je bent weer welkom zondag 3 november vanaf 10 uur. Info: bibliotheek, tel. 013/55.39.01, bibliotheek@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be.