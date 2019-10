Dylan Teuns uithangbord campagne Halen ‘Fietsstad 2020’

Halen - De stad Halen mikt op de titel van fietsstad in 2020. Dat gebeurt met wielrenner Dylan Teuns als uithangbord.

Deze verkiezing is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) in samenwerking met de Fietsersbond en Het Nieuwsblad, een zusterkrant van Het Belang van Limburg. Als fietser geef je je mening over de beleving, infrastructuur en communicatie. Begin volgend jaar worden de 9 genomineerden bekend gemaakt in de krant Het Nieuwsblad, een zusteruitgave van Het Belang van Limburg. Een externe jury komt dan ter plaatse. De uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt op het Fietscongres op 26 mei 2020. Naast het verkrijgen van de titel ontvangt de stad ook een mooie geldprijs. Die moet besteeed worden aan fietsinfrastructuur. De enquête invullen kan op ?www.fietsgemeente.be?.