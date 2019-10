Philip Dickmans zegent icoon in viering vooravond Allerheiligen

Diest - In Diest is vanavond bisschop Philp Dickmans, die actief is in Brazilië, te gast. Hij gaat voor in de viering om 18 uur in de Sint-Sulpitiuskerk. De viering staat in het teken van Allerheiligen.

Na de mis volgt een lichtstoet naar de Allerheiligenkapel op de Allerheiligenberg. Monseigneur Philip Dickmans komt recht van de Amazonesynode naar Diest om voor te gaan in de openingsviering voor Allerheiligen. Hij zegent ook de nieuwe icoon van de twaalf noodhelpers en de nieuwe kersttriptiek. Daarna leidt hij de lichtstoet naar de kapel. De omhaling is besteld voor zijn bisdom in het Ammazonegebied. Philip Dickmans is afkomstig van het nabije Halen. Het wordt dus een bijzondere begankenis met deze moedige bisschop van het Zuiden. Na de viering wordt er rondom de kapel verzameld met een hapje en harverwarmend drankje.