Uitstel voor gemeenteraad Herk-de-Stad

Herk-de-Stad - De gemeenteraad van Herk-de-Stad vergadert in november niet op de vaste maandag. De raad wordt uitgesteld. Aanleiding is de datum van 11 november. Dat is de feestdag van Wapenstilstand, het einde van de Eerste Wereldoorlog.

De tweede maandag van de maand is de vaste vergaderdatum van de Herkse raad, maar de zitting kan nu dus niet op de tweede zitting plaatvinden.

