Halen - Wie deze week het stadhuis van Halen wil bezoeken, kan daar alleen nog morgen, donderdag 31 oktober, in de voormiddag terecht. Vrijdag is het stadhuis gesloten.

Donderdag is het stadhuis alleen in de voormiddag open. In de namiddag kan je er alleen op afspraak terecht. Vrijdag is het stadhuis toe. Aanleiding is de feestdag van Allerheiligen. Dat is een officiële feestdag waarop de openbare diensten niet werken. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.