Halen - Halenaar Philip Dickmans is in deze periode opnieuw in Halen te gast. Hij heeft een functie als bisschop in Brazilië, maar is nu in het land.

Philip Dickmans werd op 15 augustus 2008 in Palmas in Brazilië tot bisschop van het bisdom Miracema do Tocantins in het zuid-oosten van het land gewijd.