1 op 20 te snel in Glabbeekstraat

Geetbets - In de Glabbeekstraat in Hogen (Geetbets) rijdt 1 op 20 chauffeurs te snel. Dat blijkt een controle door de politiezone Hageland, waartoe de gemeente Geetbets behoort, samen met Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge.

Die hield een controle in de ochtend van 22 oktober. Dat gebeurde in de zone met een maximale snelheid van 70 km per uur. In totaal werden 99 voertuigen gecontroleerd. 5 chauffeurs reden te snel. 1 op 20 chauffeurs reed te snel. De hoogst genoteerde snelheid was 99 km per uur.