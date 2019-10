Lever oude elektrospullen in voor Rode Neuzen Dag

Herk-de-Stad - Heb je thuis kleine elektrotoestellen die je kwijt wil/kan? Draag dan je steentje bij aan de ‘klein-elektrowedstrijd’ waaraan Herk-de-Stad deelneemt. Tot zaterdag 19 oktober kan je spullen binnenbrengen op het recyclagepark. Zaterdag 19 oktober houdt de technische dienst bovendien een speciale ophaling van die spullen.

Klein-elektrospullen zijn toestellen met een stekker of op batterijen die ook nog eens draagbaar zijn. De ingezamelde kleine toestellen leveren niet alleen kostbare grondstoffen op, maar voor één uitzonderlijke keer brengen ze ook geld op. Hoe meer klein elektro wordt verzameld, hoe meer geld Recupel schenkt aan Rode Neuzen Dag. In een gemiddeld huishouden liggen immers nog zo'n vier oude gsm's en tien ongebruikte elektrotoestellen gewoon stof te vergaren. En net die toestellen zitten vol waardevolle grondstoffen, die sneller dan verwacht dreigen te verdwijnen als we niets doen.

Uitdaging door Frances Lefebure

Frances Lefebure roept alle Vlamingen op om hun oud en/of klein elektro naar het recyclagepark of de Recupel-inzamelbox te brengen, in het kader van het programma 'Make Belgium Great Again'

De gemeente die voor 19 oktober het meest klein elektro ophaalt (herberekend per aantal inwoners), wint een exclusief containerparkconcert van Jonas Van Geel en Koen Wauters.

Je kan je ingezamelde spullen naar het recyclagepark in Herk-de-Stad. Daar geniet je zaterdag bij het binnenbrengen van klein elektro tussen 13 en 16 uur bovendien van een gratis drankje.

De technische dienst houdt zaterdag 19 oktober een ophaling met volgende ophaalpunten:

8-8.45 uur: Kerk Schakkebroek

9-9.45 uur: Kerk Donk

10-10.45 uur: kerk Herk centrum

11-11.45 uur: Kerk Berbroek

12.-12.45 uur: Kerk Schulen