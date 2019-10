350 KSD-leerlingen in actie op Youca Action Day

Diest - KSD (Katholieke Scholen Diest) doet donderdag 17 oktober mee aan de YOUCA action day. KSD-leerlingen gaan die dag aan de slag bij een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. Het loon dat ze op die schooldag verdienen gaat naar jongerenprojecten wereldwijd.

Dit jaar is dat een project in Guinee van Trias over ondernemerschap bij jongeren en een aantal jongerenprojecten in België. 350 leerlingen van KSD gaan die dag aan de slag. De jobs variëren van logistiek medewerker, wafelverkoper, productie-assistente 'De ideale wereld', fietsenmaker, schrijnwerker, Parlementair Medewerker, redacteur 'Music Matters, medewerker ROB-tv, hondentrimmer, tuinman, barista, schrijnwerker ... tot assistent oenoloog.