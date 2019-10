Herkse kapelaan Wim Simons vandaag in VRT-programma

Herk-de-Stad - Kapelaan Wim Simons van Herk-de-Stad is vanavond te zien op Een, het eerste kanaal van de VRT. Hij is een van de priesters die getuigen in ‘Durf te vragen’.

In dat programma gaan de deelnemende priesters in op een aantal vragen die velen zich rond het priesterschap stellen. Het gaat onder meer om het celibaat. Voor het programma werd hij op diverse plaatsen in Herk-de-Stad gefilmd, onder meer in de Sint-Martinuskerk van Herk-centrum, op café en op straat. Wim Simons is nu vier jaren actief als priester. Hij is afkomstig van Guigoven bij Kortessem. In die parochie ging hij op zondag 6 oktober nog voor in een mis in het dialect. ‘Durf te vragen’ wordt vanavond om 20.40 uur uitgezonden op Een.