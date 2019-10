Nacht van de Duisternis: alleen nachtverlichting in werking

Herk-de-Stad - Herk-de-Stad neemt vandaag deel aan de Dag van de Duisternis. Dat is een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu, VZW Preventie Lichthinder, de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) en diverse natuurverenigingen.

Zij vragen aandacht voor de impact van lichtvervuiling op mens en milieu en roepen op om ’s nachts zo energie-efficiënt mogelijk te verlichten. In de straten met een dubbel regime van verlichting (avond- en nachtverlichting) in Herk-de-Stad is vanavond alleen het nachtregime in werking.