Zware boetes voor vrachtwagenchauffeurs

Diest - De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) heeft samen met inspecteurs van het Agentschap Wegen en Verkeer zware boetes uitgeschreven aan vrachtwagenchauffeurs die niet in orde waren.

Een Belgische trucker moest 3.000 euro betalen voor diverse overtredingen. Hij vervoerde houtpellets, maar zijn vrachtvoertuig was voor de hoeveelheid niet geschikt. Bovendien was hij niet in orde met de ladingzekering en was hij 2.400 kg overladen. Een chauffeur uit Litouwen kreeg 1.350 euro boete, een andere Belgische vrachtwagen 1.150 euro en een Franse trucker 1.100 euro boete.