Stad spoort aan tot lidmaatschap BE-Alert

Halen - Het stadsbestuur wil de Halenaren aansporen om zo talrijk mogelijk aan te sluiten op BE-Alert, het informatienetwerk van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De nationale test op donderdag 3 oktober is daarvoor de geknipte gelegenheid.

Dankzij BE-Alert kan je bij rampen of andere belangrijke gebeurtenissen snel worden verwittigd. Het opzet van de test donderdag is om zo veel mogelijk inwoners warm te maken om niet alleen zichzelf registreren, maar ook hun familieleden, vrienden en buren aan te zetten om zich in te schrijven op BE-Alert. Je kan een bericht van BE-Alert ontvangen via een sms, een gesproken bericht op een vaste lijn of een e-mail. Om een bericht te ontvangen, moet je je natuurlijk wel inschrijven. Surf hiervoor naar www.be-alert.be. Je kan meerdere adressen of telefoonnummers registreren. Zo blijf je steeds op de hoogte bij een noodsituatie bij je thuis, op het werk of bij je familie.