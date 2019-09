’t Opstapje viert vijf jaar met opendeurdag

Halen - 't Opstapje Welzijnsschakel Halen bestaat vijf jaar. Dat wordt zondag 6 oktober in de verf gezet met een opendeurdag.

Je kan er de werking en het doel van de organisatie ontdekken, kennismaken met de sociale tweedehandswinkel, het DoorGeefPunt, het Rap op Stap kantoor en de ontmoetingsruimte. Er is doorlopend animatie en je kan genieten van wereldse hapjes in de tent. Fanfare Sint-Lambertus geeft een optreden. ’t Opstapje is gevestigd op nummer 27 in de Stationsstraat.

Je bent welkom van 12 tot 17 uur.