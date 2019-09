Theatermonoloog over jongdementie

Herk-de-Stad - ‘Jongdementie’ is het thema van de voorstelling 'Va is Koning' donderdag 3 oktober om 13.30 uur in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad.

Willy De Jaeghere brengt op een zeer herkenbare en aangrijpende manier het waargebeurde verhaal van Jef. Jef lijdt aan de ziekte van Alzheimer, waardoor zijn leven ingrijpend verandert. Als toeschouwer krijg je een unieke inkijk in zijn leefwereld, gaande van zijn leven thuis, in het ziekenhuis en tenslotte in het woonzorgcentrum waar hij tot het einde verblijft.

'Va is Koning' is een absolute aanrader voor elk familielid of mantelzorger van personen met dementie, voor elke vrijwilliger en een must voor iedereen die begaan is met de zorg voor ouderen. Dienstencentrum 'De Cirkel' en de bibliotheek organiseren deze theatermonoloog in het kader van 'De week van de Geestelijke Gezondheid'. Deelname is gratis. Inschrijven is wel gewenst via De Cirkel of de bibliotheek.