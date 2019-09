Halen - Iedereen is vrijdag 4 oktober op domein Panoven in Loksbergen (Halen) welkom voor het bierfestival van Loksbergen.

De vereniging Loksbergen Leeft nodigt vijf lokale bierbrouwers voor om hun aanbod te komen voorstellen. Het gaat om De Carport, Hoplinter, Buvens, Family Man en ’t Stookkot. Daarnaast is ook de veganfoodtruck Lumani aanwezig zijn. Het bierfestival vindt plaats in de vroegere lokalen van de kinderopvang. De deuren gaan open om 19.30 uur. De toegang is gratis.