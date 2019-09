Drie chauffeurs proberen politiecontrole te ontwijken

Diest - De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) stelde vrijdag vast dat een aantal chauffeurs aan een controle probeerden te ontsnappen.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle op de Halensebaan in Diest. Drie chauffeurs probeerden terug te draaien, maar de politie kon hen onderscheppen. Er werden geen overtredingen vastgesteld. In een auto hadden chauffeur en passagier wel snel van plaats verwisseld, omdat de chauffeur twee cava’s had gedronken.