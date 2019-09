Diest - Een vrouw van 41 jaar uit Kortenaken moest vrijdag haar rijbewijs voor drie uren inleveren.. Zij werd betrapt op rijden onder invloed.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle op de Halensebaan in Diest. De vrouw legde een positieve alcoholtest af. Zij had een te hoog promillegehalte in het bloed. Naast het tijdelijke rijverbod moest ze ook 179 euro boete betalen.