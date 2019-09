Diest - In Diest wordt op dinsdag 1 oktober overgeschakeld op de tweewekelijkse ophaling van het huisvuil. In de zomermaanden gebeurde de ophaling wekelijks.

Dat gebeurde om eventuele hinder door het restafval te helpen voorkomen. In de zomer is het risico op geurhinder door de restafvalzak groter. Vanaf oktober moet je de zak dus om de twee weken buiten zetten. In Diest gebeurt de ophaling van het huisvuil door de intercommunale Limburg.net.