Geetbets - In de Leeuwbeekstraat heeft de politie van de zone Hageland (Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge) een snelheidsduivel met een snelheid van maar liefst 111 km per uur geregistreerd.

Dat gebeurde in de zome buiten de bebouwde kom, waar een maximale snelheid van 70 km per uur toegelaten is. In totaal werden in de straat 65 auto’s gecontroleerd. 15 chauffeurs kregen een pv.