Geetbets - In de Borgloonstraat in Geetbets rijdt een op vier chauffeurs te snel. Dat blijkt uit de jongste controle door de politie.

De politiezone Hageland, waartoe de gemeente Geetbets behoort, samen met Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge, deed een controle in de zone met een maximale snelheid van 50 km per uur. In totaal werden 267 auto’s gecontoleerd. Daarvan reden er 64 te snel. Die chauffeurs kregen een pv. De hoogst genoteerde snelheid was 89 km per uur.