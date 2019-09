Herk-de-Stad - Iedereen is vanavond in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad welkom voor ‘De Burger feest’. Dat is het feest van de burgemeester van Herk-de-Stad.

De deuren gaan open om 20 uur. Om 20.30 uur staan de lokale talenten Chiara en Claudio op het podium en om 21 uur is er een live optreden van Knappe Koppen. Daarna is het party met dj Su & Ellison.

Van 21 uur tot 21.30 uur worden gratis partysnacks aangeboden. Van 21.30 uur tot 22.30 uur is het happy hour.