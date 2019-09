Halen - De sportdienst van de stad Halen en atletiekclub DCLA Halen organiseren donderdag 26 september de scholenloop.

Die steekt in het aangepaste kleedje van een combinatie met een obstacle run. De kinderen kunnen deel nemen aan de competitieloop, maar daarnaast wordt een obstacle run gehouden. Daarin moeten de leerlingen in klasgroep hindernissen overwinnen. Alles vindt plaats in sportcentrum De Koekoek aan de Sportlaan.