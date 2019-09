Aanbod Davidsfonds bekijken op Vers Geperst

Herk-de-Stad - In gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad ben je vandaag welkom voor Vers Geperst. Dat is het activiteit van de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds die haar werking voorstelt.

Je kan er een kijkje nemen in het aanbod boeken, CD’s en aanverwante. Vers Geperst vindt plaats in zaal 11 van De Markthallen. In de voormiddag ben je welkom van 10 tot 12 uur, in de namiddag van 14 tot 18 uur. Met een bestelling kan je meteen lid worden of je lidmaatschap verlengen.