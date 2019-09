Eerste expo ‘Dementie’ in Vlaams-Brabant

Diest - In cultuurcentrum Den Amer in Diest ben je vanmiddag welkom voor een expo over dementie.

Naar aanleiding van Werelddag Dementie, vandaag 21 september, organiseren een aantal (hulp)organisaties de eerste Expo Dementie in de regio Vlaams-Brabant. “Omdat het aantal personen met (jong)dementie wereldwijd de komende jaren enorm zal toenemen vinden wij, als organisatoren van deze Expo, het van belang om onze medemensen in de samenleving de kans te bieden om op een centrale plaats antwoord te vinden op de vragen waar ze mee zitten. Daarom hebben we breed geïnformeerd naar welke diensten dit initiatief mee willen dragen en het engagement gaat best ver. Stadsdiensten, mutualiteiten, expertisecentra, scholen en woonzorgcentra hebben deze noodzaak niet naast zich neer gelegd. Het concept ‘Expo Dementie’ is geboren.” aldus Inneke Kesteloot. We willen een zo groot mogelijk platform vormen om personen met (jong)dementie, mantelzorgers als professionelen ten dienste te staan met informatie. In een aangename en rustige sfeer kan je er naar 3 zeer boeiende sprekers komen luisteren en tussendoor genieten van een hapje en een drankje. Voor personen met (jong)dementie is er tevens opvangmogelijkheid voorzien zodat ook zij mee kunnen komen en hun vragen kunnen stellen of andere mensen leren kennen die hetzelfde mee maken.

De expo loopt tot 17 uur in Den Amer. De toegang is gratis.