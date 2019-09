Halen - Harmonie De Koorgalmen van Halen geeft vandaag, zaterdag 21 september, het concert ‘Muziek met een verhaal’.

De muziek wordt gecombineerd met het verhaal van ‘De Gelaarsde Kat’. Dat wordt verteld door Ludo Vanhorenbeek. Het concert vindt plaats in het buurthuis in Zelk. Het vangt aan om 19.30 uur. De toegang is gratis. Info: www.koorgalmen.be.

.