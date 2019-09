Halen - In Zelem bij Halen wordt vandaag de Classica Montagna gehouden. Dat is een koers in retrostijl.

Om 14 uur wordt het startschot gegeven voor de kinderrondrit. Om 14.30 uur vertrekt de koers voor de lokale helden. Zij rijden een half uur plus een ronde en om 15.15 uur komen de recreanten aan de start. Zij rijden 50 minuten en een ronde. Bij de tussenspurts worden prijzen in natura gegeven.