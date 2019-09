Herk-de-Stad - Het actiecomité ‘Stop ontbossing Schulensmeer’ organiseert vandaag een wandeling rond het Schulensmeer.

Stop ontbossing Schulensmeer klaagt het kappen van bomen in het Schulensbroek aan. Dat kappen gebeurt in het kader van het Life Deltaproject voor het Schulensbroek. Voor de wandeling wordt een delegatie van ‘Grootouders voor het Klimaat’ deel. De wandeling vertrekt om 10 uur aan het educatief centrum ’t Vloot in Linkhout.