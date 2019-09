Sint-Jansbergklooster zondag open voor bezoek

Halen - In het kader van de Open Monumentendag kan je zondag 8 september een bezoek brengen aan het Sint-Jansbergklooster in Zelem.

Het Sint-Jansbergklooster werd gesticht in 1329 door de Heer van Diest en diens tweede vrouw, Johanna van Vlaanderen. Het bestaat uit een indrukwekkend ommuurd complex met gebouwen uit de 17e tot 19e eeuw en ligt op een heuvel, omringd door velden en boomgaarden. Dit kartuizerklooster ligt midden in een Engels park van 4 hectare.

In de 14de-15de eeuw werd het klooster uitgebouwd in een overgangsstijl van de gotiek naar de renaissance. Na een gedeeltelijke verwoesting in 1528 door de troepen van Willem van Oranje startte in 1602 de heropbouw van de kloostergang en het gasthof. In de kloostertuin staat de rest van een kleine kerk. In de weiden voor het klooster staat de gotische kapel.

Het klooster kreeg een grondige opknapbeurt. Het staat open voor evenementen als trouwfeesten, seminaries, bedrijfsfeesten, vergaderingen, …

Zondag ben je tussen 11 en 17 uur welkom voor een bezoek aan het kloostergebouw.