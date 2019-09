Herk-de-Stad - Een aangifte doen of een klacht indienen in het wijkkantoor in Herk-de-Stad van de politie Limburg Regio Hoofdstad kan pas vanaf 1 oktober na afspraak.

Eerst was gepland dat de start van het werken op afspraak al op 1 september zou beginnen, maar dat is nu dus uitgesteld. In het hoofdkantoor van de politie in Hasselt kan je voor dergelijke zaken wel op afspraak terecht.