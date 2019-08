Herdenking bevrijding in sfeer van ‘Allo Allo’

Geetbets - Heb je op televisie het programma ‘Allo Allo’? Die sfeer mag je ook verwachten op het herdenkingsfeest van de bevrijding dat de gemeente Geetbets vrijdag 6 september organiseert.

De geschiedkundige kring en de cultuurraad leveren een flinke bedag. Er zijn optredens van Sofie La Digue en de Brassband Haspengouw. Er loopt ook een tentoonstelling en het boek van de geschiedkundige kring over de bevrijding wordt voorgesteld. Het herdenkingsfeest vindt om 20 uur plaats in sporthal de Warande in Rummen.