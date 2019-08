Kris Clijnen wint dorpelingenkoers Rummen

Geetbets - Kris Clijnen is de winnaar van de dorpelingenkoers in Rummen. 46 renners stonden aan de start. Kris Clijnen (WTC 2010 Geetbets) toonde zich de snelste van een uitgedund peloton voor Jo Lenaerts en Joeri Bueken. Rudy Menten (WTC Venise) en Jonas Lammens (WTC Betserse trappers) vervolledigden de top 5.

Kris behaalde vorige week ook al een 2de plaats in de dorpelingenkoers in Geetbets. Luc Es, winnaar in Geetbets, kende gisteren pech en reed lek in de voorlaatste ronde. De dorpelingenkoers van Rummen is de afsluiter in het drieluik dorpelingen Hogen Geetbets enRummen.