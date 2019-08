Zaterdag 9de editie van Twinsporten

Halen - Morgen, zaterdag 31 augustus, vindt in Halen de negende editie van Twinsporten plaats. Twinsporten is een dag waarop personen met of zonder beperking samen kunnen kennismaken met een hele resem doe- en beleefactiviteiten.

Voor Twinsporten toveren de stad Halen en de adviesraad voor personen met een handicap in samenwerking met heel wat raden, Halense verenigingen en vrijwilligers in en rond het sportcentrum ‘De Koekoek’ om tot een heus ‘pretpark’ boordevol activiteiten. Je kan je wagen aan een hindernissenparcours, genieten van een massage of naar de snoezelruimte gaan. Er is een ruim aanbod van verschillende activiteiten zowel op sportief als socio-cultureel vlak.

“Samen aan sport en recreatie doen is een fijne en ideale manier om elkaar, over alle kansgroepen heen, beter te leren kennen en waarderen,” legt burgemeester Erik Van Roelen uit. Integratie en inclusie zijn dan ook de vooropgestelde doelen. Behalve de vele activiteiten en optredens krijgt elke deelnemer een broodjesmaaltijd, pannenkoek en een ijsje.

Twinsporten, 31 augustus, 9.30-17.30 uur, sportcentrum De Koekoek. Het volledige programma vind je op www.twinsporten.be.