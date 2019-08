9000 bezoekers voor Ketnet Zomertour

Diest - De editie van de Ketnet Zomertour in Diest vorige zondag was een groot succes. Meer dan 9000 mensen brachten een bezoek aan de happening.

Tijdens de Ketnet Zomertour in Diest werd voor het eerst een zone voorzien voor kinderen met autisme, epilepsie of een fysieke of mentale handicap. Deze zone was de hele namiddag toegankelijk. Kinderen die in aanmerking kwamen voor de rustige zone konden aan het onthaal van het stadhuis een speciaal toegangsbandje halen voor henzelf en een begeleider. Er werden in totaal 52 toegangsbandjes afgehaald. Schepen van Jeugd Rick Brans (Open Diest): “Als stadsbestuur vonden we het zeer belangrijk dat álle kinderen van de Ketnet zomertour konden genieten.”

“Daarom was het noodzakelijk om dit jaar een speciale zone te voorzien. We zijn dan ook zeer tevreden dat kinderen met speciale noden de weg naar de rustige zone gevonden hebben.” Aldus Maurits Vande Reyde (Open Diest), schepen van toegankelijkheid.

Papa Youry is ook enthousiast over het initiatief, hij stond met dochtertje Lieke (6 jaar) in de rustige zone. “Lieke heeft erg genoten van de aparte tribune omdat ze geen andere prikkels kreeg. Er was geen gedrum, maar ruimte en dat maakte het overzichtelijk voor ons als ouders. We konden Lieke in het oog houden zonder er constant naast te staan, wat haar ook een beter gevoel gaf. Alles was bovendien goed georganiseerd met de mensen van de security.”