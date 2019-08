Koers Rummen start onder nieuwe naam

Geetbets - In Rummen (Geetbets) is het doek gevallen over de koers met de naam Grote Prijs Georges Lassaut. Die wordt vervangen door de Grote Prijs Hendrickx Oil.

Jarenlang organiseerde het feestcomité in Rummen de kermis, maar daaraan is nu een einde gekomen. Samen met die wijziging is er ook een verandering in de organisatie van de koers gekomen. Schepen van Kermissen Chris Jamar (links op de foto) heeft in Rita Soetaers, Stijn Doms, Bart Hayen en Johny Schepers de partners gevonden om de koers te organisern. In Geert Hendrickx vonden ze de geschikte persoon om de koers te ondersteunen.