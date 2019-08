Groot scherm gemeenteraad Geetbets bedoeld voor presentatie e-notulen

Geetbets - De presentatie van de agenda op een groot scherm tijdens de gemeenteraad gebeurde om de raadsleden even het systeem van de e-notulen mee te laten volgen op het scherm”. Dat zegt burgemeester Jo Roggen van Geetbets in een toelichting bij het gebruik van dat scherm.

“Onze algemeen directeur had in juli al eens een korte opleiding georganiseerd voor de raadsleden maar niet iedereen kon daar op aanwezig zijn. Daarom werden de e-notulen ook even getoond op het scherm.”

“Sinds deze maand wordt er niets meer op papier verstuurd, maar heeft elk raadslid een persoonlijke en beveiligde toegang tot e-notulen van de gemeenteraad. Elke raadslid kan inloggen op het systeem van de e-notulen, alles vooraf digitaal inkijken en ook de dag zelf rechtstreeks alle toevoegingen of wijzigingen in de notulen dadelijk volgen. Ook kunnen de raadsleden op die manier de verslagen van de schepencolleges na goedkeuring ten allen tijde inkijken.”

“Het systeem bevat ook alle bijlagen bij agendapunten. Zo moet men die niet opvragen per mail of schriftelijk maar kan men dadelijk alles ten gronde raadplegen. De tekst op zich van de toelichting is te klein op dat scherm. Maar het was niet de bedoeling om dit op zich te volgen. Indien er een bijlage in de vorm van een presentatie of pdf getoond wordt, is dit perfect uit te vergroten.”