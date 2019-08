Infovergadering e-facturatie

Geetbets - Kleine bedrijven en zelfstandigen van Geetbets zijn welkom voor een informatievergadering over e-facturen. Die vindt op 18 september plaats in het Vlaams Administratief Centrum in Leuven.

De digitalisering van de facturatieprocessen vormt een belangrijke evolutie in de bedrijfswereld en bij de overheid. Bedrijven met een klein factuurvolume voelen zich allicht minder aangesproken of vrezen misschien bijkomende kosten. Toch is elektronische facturatie ook erg belangrijk voor bedrijven met kleine factuurvolumes, want e-facturen leiden tot snelle betalingen, iets waar net zij het meeste baat bij hebben. Dit komt doordat de doorloop- en verwerkingstijd van een e-factuur gemiddeld tien dagen korter is dan van een papieren of PDF factuur.

De vergadering vindt plaats van 9 tot 13 uur.

https://overheid.vlaanderen.be/agenda/informatiesessie-18-september-eenvoudig-e-factureren-voor-bedrijven-met-een-klein factuurvolume.