30 modezaken neem deel aan Fashion Walk

Diest - Zaterdag 7 september vindt de derde editie van Fashion Walk plaats in Diest. Bij die feestelijke modewandeling door het stadscentrum van Diest laten de lokale modezaken zich zien van hun allermooiste kant.

30 modezaken nemen deel. Je vindt er meer dan 500 modemerken (van budget tot design - voor dames, heren en kinderen). De deelnemende modezaken verwennen je met een drankje, een hapje, een verrassing, een geschenk bij aankoop of iets helemaal anders.

Levende etalages

Nieuw dit jaar zijn de Levende etalages en de Fashion Flashes in enkele deelnemende winkels. En omdat je ontdekkingstocht af en toe een adempauze verdient, staan de horeca speciaalzaken klaar! Dan kan je letterlijk met volle teugen genieten.

Dynamische modehandel

“De modezaken in Diest zijn een uitstekende barometer voor de dynamiek van de handel in onze stad”, zegt schepen van lokale economie Maurits Vande Reyde. “Wie ieder jaar deelneemt ondervindt hoe Diest zichzelf op de kaart blijft zetten als modestad in het Hageland. Sinds de vorige editie van Fashion Walk Diest zijn er een aantal zaken bij gekomen met elk een eigentijdse aanpak en specifieke stijl. Nieuwe namen zijn onder meer Christie’s in de Leuvensestraat, The Stache (met Hair & Barbershop) in de Ketelstraat, Hoops en Maison Exclusive in de Koning Albertstraat. Andere zaken vernieuwden of breidden uit zoals Ciao Condotti en Vos Fashion. Diest is ook de kindermodestad bij uitstek, want er kwamen 2 kinderwinkels in de Hasseltsestraat bij. Het spreekt vanzelf dat net de combinatie van modespeciaalzaken en bekende ketens ervoor zorgen dat er in Diest keuze is voor elke stijl en ieders budget.

Info www.fashionwalk.be.