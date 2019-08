Luc Es wint dorpelingenkoers Geetbets

Geetbets - Luc Es is de winnaar van de dorpelingenkoers in Geetbets. Hij ging Chris Cleynen en Maurice Mahy vooraf.

De koers werd bij de kermis georganiseerd. Ze wordt georganiseerd voor inwoners van Geetbets of leden van één van de zes wielertoeristenclubs uit Geetbets. 63 deelnemers namen het tegen elkaar op in een wedstrijd over 10 plaatselijke ronden. Het mooie weer zorgde ook voor veel enthousiaste supporters. Luc Es (Fc MacAdam) kroonde zich afgescheiden tot winnaar, even later gevolgd door Chris Cleynen (WTC 2010) , Maurice Mahy (Fc MacAdam) en Dennis Machiels (WTC Kasseistoempers). Hedwig Vandevelde (Fc MacAdam) won even later de pelotonsprint voor Tim Vandendijck (Fc MacAdam).