Dronken vrouw veroorzaakt ongeval

Diest - Een vrouw van 25 jaar uit Roermond in Nederland raakte zaterdag bij een aanrijding gewond. Zij had ook te veel gedronken.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de aanrijding zaterdag rond 13.30 uur. De aanrijding deed zich voor op de Commissaris Neyskenslaan in Diest. De vrouw verloor de controle over het stuur en reed eerst tegen de zijkant van een auto om daarna tegen een geparkeerde auto te rijden. Dat versperde de hele rijbaan met verkeerschaos tot gevolg. De vrouwelijke chauffeur legde een positieve alcoholtest af. Zij had een te hoog promillegehalte in het bloed. Haar rijbewijs werd onmiddellijk voor een periode van 15 dagen ingetrokken.