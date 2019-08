Sterke verkeershinder in nieuwe fase werken ring

Diest - In Diest gaat vandaag een volgende fase in van de werken aan de ring rond de stad. In de laatste twee weken moet je rekening houden met sterke verkeershinder. Om die toch zo beperkt mogelijk te houden, gebeurt de uitvoering binnen een periode van slechts twee weken, met lange werkdagen en nachtwerken.

Samen met de afwerking van de Omer Vanaudenhovelaan krijgen de Koningin Astridlaan, de Commissaris Neyskenslaan, een deel van de Delphine Alenuslaan en de Leuvensesteenweg, tussen rotonde en Citadellaan, een nieuw wegdek. De werken brengen heel wat hinder met zich mee.

Vernieuwing rijweg R26 Halve Maan-Maria Kapel D. Alenuslaan

In de eerste week, van 19 augustus tot en met 23 augustus, werkt de aannemer dagelijks van 6 uur tot 22 uur aan de vernieuwing van het wegdek tussen het provinciedomein Halve Maan en de Maria Kapel op de Delphine Alenuslaan. De werken bevinden zich steeds aan één zijde van de ring (binnenring of buitenring), en schuiven gradueel op. Verkeer kan daarbij steeds in één richting door aan de andere zijde van de werken. De verkeersrichting is in wijzerzin. De Citadellaan geldt als omleidingsroute.

V anaf 26 augustus nachtwerken

Vanaf maandagavond 26 augustus werkt de aannemer tijdens vier opeenvolgende nachten telkens van 19 uur tot 6 uur. Tijdens deze nachtwerken bevinden de werken zich onder andere op de rotondes aan de Leuvense en Hasseltse Poort en op de Leuvensesteenweg tussen rotonde en Citadellaan. De rotondes en delen van de ringweg zijn tijdens de nachtelijke werkzaamheden volledig onderbroken voor verkeer, maar nooit tegelijk. Voor zowel plaatselijk als doorgaand verkeer gelden er bij elk van de 4 nachten aangepaste omleidingen afhankelijk van de zone die wordt afgesloten en vernieuwd.

Enkelrichting en parkeerverbod tot 30 augustus, grote hinder verwacht

Om alles vlot te laten verlopen geldt er vanaf vandaag, 19 augustus, tot het einde van de werken enkelrichtingsverkeer in de hele werfzone. Gemotoriseerd verkeer kan de werken enkel in westelijke richting voorbijrijden: Hasseltse Poort richting Leuvense Poort. Daarnaast zal er een parkeerverbod gelden aan beide zijden van de ringweg, in de volledige werfzone.



Doorgaand verkeer moet rekening houden met zware hinder op dit deel van de ring, en vermijdt de werfzone best zo veel als mogelijk. Naast de omleidingsroute via de Citadellaan, leiden diverse andere omleidingen per fase van de werken het verkeer vanaf de invalswegen naar hun bestemming.

Voetgangers en fietsers kunnen de werken op een veilige manier passeren langs de stoep en de fietspaden. Bussen van De Lijn volgen een omleiding tijdens deze werken. Meer info vind je op www.delijn.be.



Alle verkeer op R26 ring rond Diest opnieuw mogelijk vanaf nieuwe schooljaar

Op vrijdag 30 augustus zijn de asfalteringswerken tussen Provinciedomein Halve Maan en de Maria Kapel op de Delphine Alenuslaan afgewerkt. Tegelijk dient ook de herinrichting van de Omer Vanaudenhovelaan, waar sinds 1 april gewerkt wordt, afgerond te zijn. Hier is namelijk de asfaltering met belijning voorzien in de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 augustus. Die nacht is de Omer Vanaudenhovelaan afgesloten voor alle verkeer van de Schaffensestraat tot het Sint-Jansplein, in beide richtingen. Voor gemotoriseerd verkeer gelden omleidingen vanaf de invalswegen.



Indien alles volgens genoemde planning verloopt en slecht weer geen spelbreker is, zijn alle werken op de ringweg dus nog voor de start van het nieuwe schooljaar afgerond. Verkeer is vanaf dat moment opnieuw in beide richtingen mogelijk op de hele R26 rondom Diest.