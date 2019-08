Mix van kunst, ambacht, muziek en kinderanimatie op Zomerterras dit weekend

Herk-de-Stad - De Warmste Week komt dit weekend opnieuw naar Herk-de-Stad! Zaterdag 17 en zondag 18 augustus vindt de tweede editie van het Zomerterras plaats met Kunst, Cultuur en Ambacht plaats in de bio-hoogstamboomgaard aan de Sint-Truidersteenweg.

Dit jaar staat de boomgaard tjokvol exposanten met verrassende kunstwerken, vol liefde voor het métier, met ambachten waarvan wij dachten dat ze al lang uitgestorven waren. Rustig kuieren tussen kunst, cultuur en ambacht dat kan perfect tijdens het Zomerterras.

Voor de kinderen staat er een ambachtelijk gemaakte paardenmolen staan, er is kindergrime, Imec-RVO bezorgt de jongeren ‘wetenschappelijk verantwoord’ entertainment, Toine jongleert met ballen als een volleerde goochelaar, Sara en haar team zorgen voor onvergetelijke sprookjesmomenten en een driekoppig team van illusionisten zal zondag om 13.00 uur zowel kinderen als volwassenen vol verbazing doen toekijken.

Ook wie van muzikaal entertainment houdt, komt aan zijn/haar trekken met op zaterdagnamiddag een workshop salsadansen en nadien 3 muziekgroepen met veel uitstraling: Box, Crossover en The Catsmokes. Zondag zorgt JazzAir opnieuw voor een rustige, jazzy namiddag en ons aller Marc Steenbergen sluit de tweedaagse muzikaal en in topvorm af.

Ook Pasar Herk-de-Stad/Halen steunt nu het Zomerterras met twee wandelingen en twee fietstochten.

Je kan genieten van een variatie hapjes en tapjes op. Alle opbrengsten komen ook in 2019, in het kader van de Warmste Week, integraal ten goede aan het Project U/TURN vzw. In 2018 lokte het Zomerterras ruim 1800 bezoekers en in december konden wij tijdens de Warmste Week in Wachtebeke 7000 euro aan Project U/TURN vzw overhandigen.