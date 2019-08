73-jarige Diestenaar gewond bij aanrijding met heftruck

Scherpenheuvel-Zichem / Diest - Een man van 73 jaar uit Diest is bij een ongeval vrijdag om 8 uur op de Dennenlaan in Scherpenheuvel-Zichem zwaar gewond geraakt. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

De man uit Diest was met de fiets op weg in de Dennenlaan. Daar was een man van 50 jaar met een heftruck bezig een vrachtwagen te lossen. De twee kwamen in aanraking met elkaar. In opdracht van het Parket te Leuven werd een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aangesteld. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse.