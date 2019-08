Jonge Diestenaar (19) onder invloed 15 dagen rijbewijs kwijt

Diest - Een jongeman van 19 jaar uit Diest is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Hij werd betrapt op rijden onder invloed van drugs. Hij was op andere punten ook in fout.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle zaterdag rond 21 uur in de Statiestraat in Diest. De chauffeur legde een positieve speekseltest af, wat wijst op drugsgebruik. Bovendien had hij vier passagiers in de auto, terwijl hij slechts over een voorlopig rijbewijs beschikte en de auto was niet geldig gekeurd. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor een periode van 15 dagen ingetrokken.