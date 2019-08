Halen - Aan het museum van de Slag der Zilveren Helmen wordt vandaag de tweede herdenking van die historische gebeurtenis gehouden.

Vanaf 10 uur is het museum open. Om 12 uur ben je welkom in de cafetaria met muzikale animatie. Kinderen tot 12 jaar zijn welkom voor een workshop. Om 16 uur geeft de koninklijke harmonie De Gilde uit Sint-Truiden een concert. In ruil voor je identiteitskaart kan je gratis een fiets lenen om over het slagveld te fietsen. Ook het militaire bivak kan je nog bekijken.