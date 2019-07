Geetbets - Op de Grote Steenweg in Rummen rijdt een op zes chauffeurs te snel. Dat blijkt uit controles door de politiezone Hageland, waartoe de gemeente Geetbets behoort, samen met Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge.

Die controleeerde bij de jongste actie 297 auto’s. Dat gebeurde in de zone met een maximumsnelheid van 70 km per uur. 52 chauffeurs kregen een pv. De hoogste genoteerde snelheid was 96 km per uur.