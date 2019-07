Geetbets - Op de Glabbeekstraat in Geetbets wordt tamelijk veilig gereden. Dat blijkt uit de jongste controle van de politiezone Hageland, waartoe de gemeente Geetbets behoort, samen met Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge,

De politie controleerde 136 voertuigen. Dat gebeurde zowel in de richting van Budingen als in de richting van het centrum in de zone met een maximumsnelheid van 70 km per uur. Twee personen kregen een pv. De hoogst genoteerde snelheid was 85 km per uur.