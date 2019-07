Diest - In een winkel aan de Wolvenstraat in Diest werd een inbraak gepleegd. De dader(s) ging(en) aan de haal met een som geld.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de inbraak zondag rond 4.30 uur. Een buurtbwoner had enkele luide slagen gehoord. Ter plaatse stelde de politie vast dat de toegangsdeur van een handelszaak was ingeslagen Uit de kassa was wisselgeld gehaald.