7 pv’s voor gsm aan het stuur

Diest - De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) schreef donderdag zeven processen-verbaal uit aan personen die de gsm gebruikten terwijl ze aan het rijden waren.

Dat gebeurde bij speciale controles in de buurt van het recreatiedomein Halve Maan aan de Omer Vanaudenhovelaan. Het gebruik van de gsm aan het stuur is een overtreding die geregeld in de zone wordt begaan. In juni schreef de politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) 29 pv’s voor die overtreding.