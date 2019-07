Herk-de-Stad - De bromfiets van een man van 29 jaar uit Herk-de-Stad werd in Diest getakeld. Hij was niet in orde met zijn papieren.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle dinsdag rond 15.30 uur op de Eduard Robeynslaan in Diest. De man sprong in het oog door zijn rijstijl. Bij de controle bleek dat hij geen rijbewijs heeft. Zijn bromfiets werd getakeld.